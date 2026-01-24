Carmona (Rodalies) dice que los cortes "son fruto" de la revisión de la red pactada con maquinistas

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en declaraciones el viernes - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha afirmado que los cortes en la red de Rodalies este sábado "son fruto" de la revisión de la red de acuerdo con lo pactado el jueves con el sindicato de maquinistas Semaf.

En declaraciones desde el Departament de Territorio de la Generalitat, donde el Govern, Renfe y Adif mantienen una reunión este sábado, ha pedido a los viajeros que consulten los canales oficiales de información para conocer el estado de las líneas.

Ha destacado que está habiendo una "colaboración total" entre el Ministerio de Transportes, el Govern, Adif y Renfe, y ha dicho que lo que se busca con las reuniones periódicas que están realizando es recuperar lo antes posible el servicio de Rodalies, textualmente.

Sobre las líneas en las que se está trabajando, ha dicho que se está revisando principalmente la R1 y la R2 que son las líneas "que pueden provocar mayor afectación a los viajeros".

Preguntado por la recuperación del servicio ha dicho que se trabaja "paso a paso" para recuperar la circulación y, por tanto, ha descartado hacer una previsión.

"Nos reuniremos las veces que haga falta, porque yo creo que es una muestra de colaboración entre instituciones y entre administraciones, que además no puede ser de otra manera", ha destacado.

En un comunicado este sábado, Renfe ha recordado que se están haciendo "revisiones exhaustivas" en la infraestructura con ingenieros geotécnicos en diversos puntos con riesgo de desprendimientos.

ESTADO DE LAS LÍNEAS

Así, han detallado que en la línea R1 hay un servicio de tren con una oferta de dos trenes por hora y sentido entre Mataró (Barcelona) y Blanes (Girona) y se ofrece servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet (Girona).

Por otra parte, en la línea R2 Sud se ofrece servicio en tren entre Estación de Francia y Castelldefels (Barcelona) y entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), mientras que se ofrece servicio alternativo por carretera en el tramo entre Castelldefels y Vilanova.

Respecto a la línea R4 hay servicio alternativo por carretera entre Terrassa y Manresa (Barcelona) y entre Martorell Central y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), mientras que entre Terrassa y Martorell se presta servicio en horario habitual y entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) circula un tren por hora y sentido con nuevos horarios.

Además, en la línea R3 hay servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig, La Garriga y Ribes (Barcelona) y no se presta servicio entre Ribes y Puigcerdà (Girona) por causas meteorológicas.

R11, R13, R14, R15, R16, R17, RL4

En la R11 hay transporte alternativo entre Figueres y Portbou (Girona); en la R13 entre Castelldefels y Vilanova y entre Sant Vicenç de Calders y Vinaixa (Tarragona); en la R14 entre Castelldefels y Vilanova y entre Reus (Tarragona) y Vinaixa; en la R15 entre Castelldefels y Vilanova y Reus y Riba-roja (Tarragona); en la R16 y R17 entre Castelldefels y Vilanova y en la RL4 entre Manresa y Cervera (Lleida)

Finalmente, el servicio de las líneas R2 Nord y R8 se presta con la oferta habitual.