Carmona (Rodalies) pide "disculpas" por las incidencias de este lunes en Rodalies

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, atiende a los medios en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha pedido "disculpas" a los viajeros de Rodalies por las dos incidencias en el servicio tras un problema informático en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona) que ha obligado a cortar el servicio dos veces este lunes.

Carmona ha remarcado el "esfuerzo" por parte de Adif en estabilizar la situación en la Estació de França (Barcelona) para poder garantizar la circulación y el trabajo de los informadores de Renfe desde las estaciones para avisar de la situación a los usuarios, ha dicho en declaraciones a los medios desde la Estació de Sants (Barcelona).

A primera hora de este lunes se ha iniciado el servicio y sobre las 6.42 horas se ha suspendido por una incidencia informática en el centro de control de Adif de la Estació de França (Barcelona) y, después que se recuperara la circulación a las 7.05 horas, 19 minutos más tarde, a las 7.24 horas, se ha reproducido la incidencia, que ha cortado el servicio durante otros 20 minutos.