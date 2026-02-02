Carmona (Rodalies): El servicio mantendrá este martes "la misma oferta ferroviaria" que el lunes

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha asegurado que el servicio de Rodalies para este martes mantendrá la misma configuración y oferta que la desplegada durante este lunes: "Hablamos de certezas, y la certeza es que mañana iniciaremos el servicio con la misma oferta ferroviaria que hoy".

Así lo ha manifestado en una atención a los medios en la estación de Sants de Barcelona este lunes por la tarde, en la que ha subrayado que la prioridad de la compañía es "garantizar la movilidad de todos los viajeros", ya sea mediante el transporte por vía ferroviaria o a través del plan alternativo por carretera.

Para ello, el dispositivo cuenta con un despliegue de 150 autobuses y 700 informadores distribuidos por todo el territorio para asistir a los usuarios y actualizar la información del estado del servicio en tiempo real.

