Carol Tavris: Las guerras son el "ejemplo extremo" de la autojustificación humana

La psicóloga analiza la disonancia cognitiva junto a Elliot Aronson en el libro 'Se han cometido errores (pero yo no fui)'

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La psicóloga social Carol Tavris asegura que las guerras son el "ejemplo extremo" de la autojustificación o disonancia cognitiva, una condición humana que analiza junto al también psicólogo Elliot Aronson en 'Se han cometido errores (pero yo no fui)' (Capitán Swing) que este lunes sale a la venta.

En una entrevista con Europa Press, Tavris explica que una de las causas de la polarización política que se vive actualmente es la disonancia cognitiva: "Cuanto más seguros estemos de que nosotros tenemos razón y ellos están equivocados, más necesitamos justificar nuestra opinión y hacernos los ciegos ante cualquier cosa que la otra parte tenga que decir".

"Con el tiempo, se vuelve más fácil verlos como completamente malvados, estúpidos, intolerantes... todo lo que 'nosotros' no somos", añade, tras advertir de que un "ejemplo extremo" de ese proceso son las guerras, que comienzan y continúan debido a la autojustificación.

"Nosotros' somos morales, somos el lado correcto en esta disputa, tenemos derecho a defendernos de 'ellos', el enemigo... son alimañas, monstruos, inhumanos", dice al respecto.

BIOLOGÍA Y CULTURA

La autora asegura que la disonancia forma parte de la biología humana, pero también hay un factor sociocultural, pues se trata de "un mecanismo universal, resultado de 'puntos ciegos' mentales evolutivamente beneficiosos, como el sesgo de confirmación", esto es, ver y aceptar solo la información con la que se está de acuerdo, y descartar u olvidar cualquier otra que no confirme las propias creencias.

La causa de la disonancia varía según los individuos y las culturas: "En Japón, una cultura centrada en el grupo, las personas son más propensas a experimentar disonancia si su comportamiento avergüenza o avergüenza a otra persona; en Estados Unidos, un país individualista, las personas sienten disonancia si hacen algo que contradice su propia visión".

Tavris considera que la educación puede ser un importante correctivo de la resistencia humana a admitir errores y abandonar creencias erróneas: "Los niños necesitan aprender que cometer un error significa solo que cometieron un error. Ahora bien, ¿qué pueden aprender de ello?".

En este sentido, afirma que uno de los mejores antídotos contra la autojustificación "es el método científico, junto con las habilidades de razonamiento de los grandes filósofos, porque son dos maneras que obligan a comparar las propias creencias con la evidencia y a aceptarla incluso si nos sorprende o nos molesta".

REDES SOCIALES

La autora afirma que "las redes sociales son un megáfono, un difusor masivo de desinformación, teorías conspirativas e ira como gran parte de ellas son anónimas, la gente puede publicar ideas odiosas y venenosas sin consecuencias".

Preguntada sobre si la disonancia aumentará o disminuirá en generaciones futuras, es contundente: "Vivirá para siempre. Somos humanos. No podemos escapar de ella. Cada vez que tomamos una decisión, grande o pequeña, reducimos la disonancia al justificarla. Esto suele ser beneficioso y nos permite dormir por la noche; pero puede ser perjudicial si cerramos la mente a futuras correcciones".