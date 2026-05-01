Las carreteras catalanas registran 33 muertos hasta el 30 de abril, 20 menos que el pasado año

Pantallas de información del Servei Català de Trànsit durante las medidas especiales para la segunda fase del dispositivo especial de tráfico de Semana Santa, a 2 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras catalanas han registrado 33 muertos en 32 accidentes mortales hasta el 30 de abril de este 2026, 20 menos que durante el mismo periodo del año pasado, una reducción de casi el 38%.

En comparación con el 2019, año de referencia para el cumplimiento de objetivos, se han registrado 21 víctimas mortales menos, hecho que representa una reducción del 39% y, respecto a los heridos graves, este año se han registrado 209, cifra inferior a los 220 del mismo periodo el año pasado, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este viernes.

Durante el mes de abril se han registrado 11 víctimas mortales, una menos que el 2025 y, por otro lado, de las 33 personas muertas este año 26 eran hombres y 7 mujeres, mientras que en cuanto a heridos graves 158 han sido hombres y 51 mujeres.

COLECTIVOS VULNERABLES

Respecto a los colectivos vulnerables, 14 de los 33 muertos en el primer trimestre del año han sido motoristas, 5 peatones y 3 ciclistas, aglutinando 22 de las 33 muertes.

Por carreteras, la C-25, la AP-7 y la N-340 concentran 3 víctimas mortales cada una, mientras que la C-26 y la A-2 registran dos cada una, siendo las salidas de vía (13) y los choques frontales (10) los tipos de accidente más frecuente.

EDADES Y DÍAS

Por edades, la franja que acumula más decesos es la de 45 a 54 años con 7, mientras que ha habido 9 víctimas mortales de menos de 34 años, una de ellas menor de 14 años.

En relación a los días de la semana 19 de las 33 han sido en días laborables y 14 en fin de semana, viernes por la tarde, víspera de festivo o días de operación especial.

Por demarcaciones, Barcelona es la que acumula más muertos con 14, seguida de Tarragona (11), Lleida (4) y Girona (4).