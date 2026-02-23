2 carriles cortados en la AP-7 entre Torredembarra y Altafulla (Tarragona) por incendio de un camión

2 Carriles Cortados En La AP-7 Entre Torredembarra Y Altafulla (Tarragona) Por Incendio De Camión - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Torredembarra y Altafulla (Tarragona) tiene 2 carriles cortados por el incendio del remolque de un camión frigorífico este lunes sobre las 4.26 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat ya han apagado el fuego, han señalado en otro apunte en 'X'.

A raíz del incidente se acumulan 2 kilómetros de colas en la carretera.