Carrizosa (Cs) cree que el Parlament resultante del 14F "no representa la pluralidad catalana"

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostenido que en las elecciones catalanas ha faltado mucha gente en las urnas y ha considerado que "el Parlament resultante no representa con fidelidad la pluralidad de la sociedad catalana".

En una entrevista de Antena 3 de este lunes recogida por Europa Press, Carrizosa ha reconocido que el partido naranja no ha sabido movilizar a su electorado, que asegura que "está en el centro, bastante despolitizado y muy pragmático: Si no tiene incentivos claros para ir a votar, para movilizarse, al final no le acaba de convencer nada y no va a votar".

Carrizosa, igualmente, ha dicho que desde su partido sabían que si la participación en estos comicios bajaba mucho, como efectivamente ha sucedido, "podían ocurrir estos resultados", y es ahí donde reconocer que Cs no ha sabido movilizar a esa franja del electorado.

El líder naranja ha señalado que otras formaciones también han sufrido una caída en los apoyos: "El PSC, por ejemplo, ha ganado las elecciones con medio millón de votos menos que los que sacamos nosotros al ganar, o sea que la movilización ha afectado a todos".

"Y los independentistas que siempre ganan con 2 millones o 2,1 millones, esta vez han sido 1,4 millones. O sea que ha faltado mucha gente en las urnas, probablemente por estas circunstancias de pandemia", ha añadido.

Por último Carrizosa considera que el Parlament saliente de estos comicios no representa "tampoco a la centralidad" e insiste en que el votante de centro se ha quedado en casa porque siempre encuentran más motivos para ir a votar aquellos que están más politizados, en sus palabras.