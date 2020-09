Carrizosa (Cs) pide que Torrent cumpla la ley y "ponga en marcha el reloj electoral" en Catalunya

Cs habla con otras formaciones "para poner en marcha el reloj" y no concreta si él será candidato

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha reclamado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, cumpla la ley y "ponga en marcha el reloj electoral" en Catalunya, por lo que le ha instado a buscar un candidato a la Presidencia de la Generalitat en un plazo de 10 días.

En una entrevista este martes en Rac1 recogida por Europa Press, ha asegurado que Cs está hablando con otras formaciones "para poner el reloj en marcha", pero ha descartado concretar si él sería el candidato hasta hablar con el resto de partidos.

Preguntado por si apoyaría una candidatura del líder del PSC, Miquel Iceta, Carrizosa ha afirmado que serían los socialistas quienes se lo tendrían que proponer y habría que ver "quién tiene más escaños y apoyos".

"No hemos hablado de apoyos a una candidatura personal mía", ha subrayado Carrizosa, que ha insistido en que se trata de encontrar una fórmula para desbloquear el reloj electoral y que haya comicios a principios de febrero.

CANDIDATOS SIN SUFICIENTES APOYOS

Ha recordado que en el Parlament ya se han producido plenos de investidura con candidatos que no contaban con suficientes apoyos, citando el del expresidente del Govern Artur Mas y el del exconseller Jordi Turull, por lo que ha pedido que se respete la ley y se pueda aceptar un candidato que no tenga apoyos suficientes para desbloquear la situación.

"Buscar fórmulas interpretativas parece extraño", ha añadido Carrizosa, que ha apelado al parlamentarismo y ha destacado que la ley del Govern dice que el presidente del Parlament debe presentar un candidato y no concreta que este debe tener posibilidades de ser investido, que eso son interpretaciones de los letrados, en sus palabras.

"Nosotros lo que queremos es que Catalunya no tenga un periodo de parálisis y bloqueo. No queremos dejar en manos de Torrent hacer esta declaración de que no ha encontrado un candidato", ha sostenido el líder de los naranjas, que ha deseado que haya un Govern cuanto antes mejor para gestionar la pandemia y la crisis.

Ha añadido que si Torrent no acepta un candidato sin apoyos estudiarán su reacción y ha insistido en el respeto a la ley y al parlamentarismo.