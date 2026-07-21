Casa Asia entrega sus premios institucionales 2026 en Barcelona

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa Asia ha entregado este martes sus premios institucionales 2026, que han reconocido la trayectoria del cineasta iraní Saeed Nouri, el ingeniero Claudio Feijóo, la mediadora filipina Miriam Coronel-Ferrer y el Barcelona Supercomputing Center.

Reciben el premio por "su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre España y Asia-Pacífico" desde la cultura, la innovación, la construcción de paz y la cooperación científica, informa la entidad en un comunicado.

En el auditorio de la Fundació Joan Miró de Barcelona, han intervenido el director general de Casa Asia, José Pintor, y el director general para América del Norte, Europa Oriental, Asia y Pacífico del Ministerio de Exteriores, Luis Fonseca.

Los premiados han recibido una escultura del artista Joan Esquerdo Ivars de manos de representantes de las cuatro instituciones consorciadas de Casa Asia: Fonseca en representación de Exteriores; la segunda teniente de Alcaldía de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Herrera, y la secretaria general de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Lorena Elvira.

LOS PREMIADOS

Saeed Nouri (Cultura) ha sido premiada por su contribución al cine independiente y a la investigación cinematográfica, y por proyectar internacionalmente el cine iraní a través de su obra documental.

Claudio Feijóo (Economía y Empresa) ha recibido el galardón por tender puentes entre los ecosistemas de innovación de España y China, impulsando la cooperación académica, tecnológica y emprendedora entre ambos países.

Miriam Coronel-Ferrer (Política y Sociedad) lo ha recibido por su liderazgo en los procesos de construcción de paz y su papel en el Acuerdo Integral sobre Bangsamoro.

Y el Barcelona Supercomputing Center (Educación y Ciencia) ha sido premiado por fortalecer la cooperación científica entre España y Asia, especialmente con Japón, con proyectos pioneros en supercomputación, IA e investigación avanzada.