Casa Batlló (Barcelona), reconocida en el Premio Europeo de Patrimonio / Premio Europa Nostra 2025

Archivo - Varias personas frente a la Casa Batlló, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Batlló de Barcelona ha sido reconocida en el Premio Europeo de Patrimonio / Premio Europa Nostra 2025, que se entregó este lunes en Bruselas (Bélgica), por su modelo "pionero" de gestión patrimonial inclusiva y su compromiso con la neurodiversidad.

Concedido por Europa Nostra y la Comisión Europea, se distingue a la Casa Batlló en la categoría Citizen Engagement & Awareness Raising por su iniciativa 'Integrating Neurodiversity in World Heritage', informa el equipamiento en un comunicado este martes.

El jurado, en la entrega de premios, señaló que el proyecto transmite un "sólido mensaje sobre la responsabilidad social en el sector del patrimonio" y que crea un nuevo estándar de gestión patrimonial inclusiva.

El director general de Casa Batlló, Gary Gautier, ha asegurado que este reconocimiento reafirma el compromiso con una cultura más humana e inclusiva: "Es una oportunidad para repensar la importante relación entre el patrimonio y las personas que trabajan en él".

La responsable del proyecto, Ana María Acosta, ha afirmado que la verdadera inclusión consiste en respetar "como personas y valorar la diferencia como un don", y cree que este premio demuestra que los proyectos valientes pueden transformar realidades, en sus palabras.

Desde 2021, Casa Batlló desarrolla un proyecto de inclusión con Specialisterne --especializada en empleo para personas neurodivergentes--, y actualmente más de 100 neurodivergentes trabajan con 60 neurotípicas en la atención al visitante.