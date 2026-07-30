Casa Cupra Raval acoge en agosto un ciclo de cine y la colección Rebels Beyond The Galaxy

Archivo - Imagen de la fachada de Casa Cupra Raval en Barcelona. - CASA CUPRA RAVAL / CHRISTIAN BERTRAND - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Cupra Raval de Barcelona acoge este agosto un ciclo de cine; la colección Rebels Beyond The Galaxy, comisariada por Alfredo Calles, y la propuesta gastronómica de Rev El Bar, informa en un comunicado este jueves.

Todos los martes de agosto a las 18 horas Casa Cupra Film Selection ofrece 4 proyecciones gratuitas: 'Flow', 'Una batalla tras otra', 'Hierve' y 'The Batman'.

En paralelo, con motivo de la celebración de las Fiestas de Gràcia, el grupo Arrels de Gràcia ofrecerá una actuación en directo el 17 de agosto, mientras que el 19 de agosto será el turno de DJ Dante Lucero.