Casa Cupra Raval cumple 6 años en Barcelona superando los 1,2 millones de visitas

Nathy Peluso en Casa Cupra Raval - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval cumple este junio su sexto aniversario en Barcelona, superando los 1,2 millones de visitas y los 1.700 eventos programados, y para celebrarlo ofrecerá este viernes una actuación gratuita protagonizada por Club Grasa y Nathy Peluso.

El espacio cultural se incorpora a la agenda musical de Barcelona durante la semana del Primavera Sound con esta propuesta abierta al público general, informa en un comunicado este jueves.

Con más de 1.000 vehículos vendidos, el espacio "ha demostrado también que la movilidad puede integrarse de forma natural en un entorno que habla de cultura, arte, deporte y música".

Además, los Magic Days han reunido a más de 145.000 personas en la última edición y, durante su último año, Casa Cupra Raval también ha acogido exposiciones dedicadas a edificios emblemáticos de Barcelona durante su año como Capital Mundial de la Arquitectura, como 'Constant Moderna', que ha homenajeado al Palau de la Música Catalana.

También actividades como la presentación del Cupra Raval en abril; la exposición dedicada al 40º aniversario de Grangel Studio, que registró un récord de asistencia durante el mes de agosto, y la consolidación de la Cupra Running Tribe.