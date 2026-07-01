Casa Cupra Raval estrena un ciclo musical con Maria Arnal y Erik Urano

Archivo - La cantante Maria Arnal, que portagonizará una de las primeras Raval Music Sesseions - CUPRA - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval inaugurará en julio las Raval Music Sessions, un nuevo ciclo "inspirado en el ADN del modelo Cupra Raval", y que serán inauguradas por los artistas Erik Urbano este jueves y Maria Arnal el jueves de la semana próxima, informa este miércoles en un comunicado.

La programación del espacio para el séptimo mes del año también incluirá una retransmisión en directo de la primera etapa del Tour de Francia y el Grand Départ este sábado en el Rav El Bar, y una convocatoria de la Cupra Running Tribe el día 14.

La exposición 'Regeneraciones: China y España en el espejo', que reúne proyectos de ambos países de regeneración urbana, se podrá visitar durante todo julio, también a través de visitas guiadas con el comisario de la muestra Manuel Blanco.

Los días 6, 7 y 16 se celebrarán diálogos protagonizados por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para abordar los retos de la comunidad, o el arquitecto Carlos Ferrater, que repasará su trayectoria profesional y las intervenciones urbanas más emblemáticas de Barcelona, entre otros.

También habrá dos sesiones de los 'Electronic Saturdays' el 11 de julio, a las 10 y 12.30, que combinarán electrificación, innovación y experiencia de marca.