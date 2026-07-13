Casa Cupra Raval programa actividades durante el Pride Barcelona

Cartel de los eventos - CASA CUPRA RAVAL

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa Cupra Raval contará con una "amplia programación" de actividades durante el Pride Barcelona, que se celebra del jueves al domingo, informa en un comunicado este lunes.

Entre las principales actividades está una nueva edición de 'Casa Cupra Talks', con la cantante María Escarmiento, "reconocida por su autenticidad y por su defensa activa de los derechos del colectivo LGTBIQ+".

Se ofrecerán DJ sets con Engalanan, "una de las figuras imprescindibles del underground barcelonés y estrechamente ligado a la comunidad" y Toccororo, con una propuesta que mezcla ritmos caribeños, vogue, tribal, guaracha y drum en una sesión vibrante y de alta intensidad.

Casa Cupra ha explicado que la programación forma parte de un compromiso de Seat con la diversidad, la inclusión y la equidad, y ha recordado que la empresa patrocina Pride Barcelona desde 2022.

Ha añadido que el espacio "se consolida como un espacio inclusivo donde la cultura conecta personas, impulsa nuevas voces y abre conversaciones que reflejan la realidad de la ciudad".