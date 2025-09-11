Casadevall (CUP) defiende la independencia como "única solución" social y lingüística

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha defendido este jueves por la Diada de Catalunya que la independencia es "la única solución a la emergencia social" y lingüística de Catalunya.

Lo ha dicho en declaraciones difundidas por el partido tras el tradicional homenaje de los anticapitalistas a Gustau Muñoz, militante independentista y socialista catalán asesinado en 1978 por la Brigada Político-Social tras una manifestación en Barcelona.

Casadevall ha considerado que la sentencia del miércoles del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el uso del catalán en la escuela es una agresión más del sistema judicial español, en sus palabras, lo que demuestra, a su juicio, que sin la independencia Catalunya "no tiene futuro como pueblo", ni el catalán como lengua.

Ha asegurado que "solo la izquierda independentista" está señalando esta situación e instando a generar textualmente un conflicto serio con el Estado español.

Finalmente, se ha solidarizado con Palestina: "Una lucha que la sentimos cercana, que sentimos en nuestros corazones como una nación oprimida como la nuestra".