Casi el 25% de los turismos en Barcelona circula con distintivo ECO y el 18% con etiqueta B

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 24,7% de los turismos que circulan por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona desde febrero lo hace con el distintivo ECO, mientras que el 18% lleva la etiqueta B (amarilla), unos datos que el Ayuntamiento celebra porque considera que se está consolidando "un parque más limpio" en la ciudad.

La primera teniente de alcale, Laia Bonet, ha ofrecido este miércoles en rueda de prensa nuevos datos sobre la evolución de las etiquetas ambientales de los coches que circulan por Barcelona, ante los que ha asegurado que "se está confirmando una evolución en el mejor de los sentidos posibles".

Respecto a los coches con etiqueta B, ha precisado que los que circulaban con este distintivo en 2017 eran el 40% y que se ha llegado al 18% este año, tras la implementación de la ZBE en 2020.

Ha insistido en que la tendencia no sólo afecta a turismos, sino también a furgonetas y camiones, aunque no ha ofrecido datos en ese sentido: el Ayuntamiento sí concreta que los turismos con etiqueta Zero ya suponen el 4% del total de los que circulan, los de etiqueta C (verde) representan un 52%, y el 1,2% del total no tiene etiqueta.

LA ANTIGÜEDAD DE LOS COCHES

Bonet también ha constatado "datos positivos" sobre la renovación de vehículos y ha destacado que, mientras que el parque censado en el conjunto del Estado ha aumentado 1,9 años (pasando de los 12 años de antigüedad en 2016 a los 13,9 en 2022), en Barcelona la antigüedad ha subido siete décimas, pasando de los 10,5 años en 2016 a los 11,2 en 2022.

"Quiere decir que se está renovando más el parque de vehículos en el entorno de Barcelona", ha afirmado la teniente de alcalde, que ha insistido en que los datos se están invirtiendo y que los escenarios son buenos.

BARCELONA CUMPLE CON LOS LIMITES

Además, Bonet ha afirmado que los niveles de NO2 registrados en las estaciones de vigilancia de la calidad del aire en Barcelona indican que este 2023 se cumplirá, por primera vez desde que se miden, con los límites normativos actuales en todas las estaciones de mediana anual.

Considera una "buena noticia la mayor exigencia de los límites europeos", por lo que ha apostado por seguir trabajando de forma coordinada entre todas las administraciones.