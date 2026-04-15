Casi un tercio de autónomos catalanes pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026, según Foment

Archivo - Sede de Foment del Treball. - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 autónomos catalanes, casi un tercio del total, pagarán 135 euros más de cuota al mes en 2026, tras la subida a 1.424 euros de la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores en España, informa Foment del Treball en un comunicado este miércoles.

La presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Catalunya y de la Comisión de Autónomos de Foment del Treball, Cristina Pérez, ha valorado que esta medida "es un despropósito" que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha dicho Pérez, que explica que ya han hablado con varios grupos parlamentarios para buscar una solución inmediata y con carácter retroactivo.

España tiene más de 3.400.000 autónomos, de los cuales 1.200.000 son sociedades o colaboradores de autónomos, mientras que en Catalunya esta cifra supera las 200.000 personas.

La patronal también ha puntualizado que la gran parte de los autónomos afectados son mujeres, mayores de 50 años y del mundo rural.