Castellà (Junts), sobre la nueva financiación: "No entiendo la posición de Esquerra"

El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha defendido este martes salir del modelo de financiación actual, que entiende que no aporta ninguna singularidad a Catalunya, y ha criticado las negociaciones de ERC y el PSOE: "No entiendo la posición de Esquerra".

En una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press, ha asegurado que la relación con los republicanos es "fluida" pero les ha pedido que, de querer entre una reunión entre ambos líderes, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, lo hagan formalmente.

"Estamos en un momento histórico, porque nunca, nunca, desde la transición, el catalanismo político, el independentismo, condicionaba tanto un gobierno de Madrid. Recordemos cuantas críticas hicimos durante la Transición porque no conseguimos el concierto, y sí lo hicieron los vascos. Ahora tenemos una brecha, una oportunidad", ha dicho, instando a ERC a aprovecharla.

Ha afirmado que, pese que a que no ve un frente común con los republicanos en el Congreso, sí lo espera: "No es una propuesta retórica".

"En términos de financiación de la Generalitat, lo que tenemos que hacer es un salto hacia un nuevo modelo. Nuestros impuesto, es decir, los impuestos que pagamos los catalanes, que reviertan en servicios para los catalanes. Y creo que es posible hacerlo con Esquerra", ha apuntado.