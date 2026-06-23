Castellà (Port de Tarragona) afirma que "Catalunya debe tener una voz fuerte en eólica marina"

Castellà y Ruiz - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha afirmado que "Catalunya debe tener una voz fuerte en eólica marina" y ha valorado la apuesta del puerto por esta tecnología con el futuro muelle de Balears.

Lo ha dicho este martes durante el Forbes Catalonia Economic Forum, en una mesa redonda junto al presidente de Ebro Motors Group EV, Rafael Ruiz.

Castellà ha dicho que la eólica marina supondrá "un cambio sustancial en el futuro energético del mundo" y ha celebrado que ya han aparecido las primeras licitaciones en el Mediterráneo.

En este sentido, ha explicado que el Port es el único con el espacio y el calado necesario para poder construir los molinos y sus bases, y que la previsión es que el proyecto articule a unas 1.500 empresas de sectores como las turbinas, la soldadura y la digitalización, entre otros.

Por otro lado, ve necesario que el Puerto de Barcelona y el de Tarragona tejan alianzas y no compitan por clientes, algo que "no tiene sentido" por la poca distancia entre ambos.

RAFAEL RUIZ

Ruiz (Ebro Motors Group EV) ha planteado trabajar para que el proceso de electrificación de la movilidad no provoque que haya "empresas importantes que puedan cerrar", así como la importancia de no perder tejido industrial.

Ve necesario crear normativas para ayudar a las empresas a adaptarse al nuevo entorno y que permitan acompasar la oferta y la demanda, y evitar que haya "un escalón demasiado brusco" para las empresas.

Ruiz ha lamentado que los usuarios están posponiendo la decisión de comprar vehículos eléctricos ante la falta de claridad por la tecnología que acabe imponiéndose.

Ha apostado por los vehículos híbridos enchufables para los trayectos fuera de la ciudad y los viajes largos, y por coches pequeños 100% eléctricos para la movilidad dentro de las ciudades.