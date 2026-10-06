Castellà (Port de Tarragona) ve la transformación dual como "línea de trabajo" de la competitividad

Imagen de la jornada 'La dualitat empresarial, eina de transformació logística de les infraestructures portuàries' - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha defendido que la transformación dual es una "nueva línea de trabajo" para impulsar la creación o refuerzo de las infraestructuras portuarias y ferroviarias del puerto y promover así su competitividad.

Lo ha dicho en el marco de la jornada 'La dualitat empresarial, eina de transformació logística de les infraestructures portuàries', organizada por el Port de Tarragona y el Centre Tecnològic Leitat, a la que han acudido también representantes de Puertos del Estado, la Generalitat de Catalunya, las cámaras de comercio del territorio y el sector empresarial y académico, ha informado el puerto en un comunicado este martes.

Castellà ha puesto de ejemplo la transformación de la red ferroviaria del puerto, y ha explicado que este escenario "abre una ventana de oportunidad" para acelerar la mejora de las conexiones y de la propia red ferroviaria, lo que preparará la infraestructura para posibles escenarios de movilidad continental e incrementará el transporte de mercancías por esta vía.

También ha defendido que las tecnologías duales posibilitan una Europa más fuerte: "Que nuestros valores tengan voz en el mundo, significa que Europa tiene capacidad de defensa", ha dicho.

La directora de los servicios territoriales del Departamento de Economía y Empresa de la Generalitat en Tarragona, Mar Giné, ha afirmado que las tecnologías duales son clave para conseguir la autonomía estratégica europea, y ha abogado porque Catalunya sea parte de la respuesta al nuevo escenario geopolítico.

Por su parte, el expresidente de Puertos del Estados, Álvaro Rodríguez Dapena, ha protagonizado una de las ponencias de la jornada, en la que ha afirmado que los países de la Unión Europea deben estar preparados "multimodalmente" para poder responder a cualquier escenario.

EMPRESAS

Durante la jornada, el centro tecnológico ha presentado las diferentes opciones que tienen las empresas para impulsar el proceso de transformación dual y ha destacado el nuevo marco de financiación europeo para este objetivo.

En una mesa redonda sobre el contexto de la dualidad en Catalunya, también se ha puesto en valor la necesidad del sector de la defensa de contar con la colaboración de las empresas y ha remarcado que esta transformación dual es una oportunidad tanto desde el punto de vista económico como social y en la creación de ocupación de calidad.