Castellfollit de la Roca (Girona) acogerá la actuación de Paula Grande en el festival Itinera

Archivo - La artista Paula Grande - FESTIVAL ITINERA - Archivo

GIRONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castellfollit de la Roca (Girona) acogerá el próximo 28 de agosto la actuación de la artista Paula Grande en el marco de la Convocatòria Talent Musical dels Micropobles, impulsada por el Festival Itinera y la Fundació La Caixa, han informado los organizadores en un comunicado este martes.

La artista, que desarrolla su proyecto en Beuda, un pequeño municipio de La Garrotxa (Girona), reivindica que vivir y crear en un micropueblo condiciona positivamente el proceso creativos y que el contacto cotidiano con el silencio y la naturaleza favorece el encuentro con otros artistas con los que compartir proyectos.

Paula Grande compartirá escenario con el multiinstrumentista y productor Vic Moliner para presentar un repertorio que combina jazz, folk ibérico e influencias latinoamericanas, en un formato que pone el foco en la proximidad y la escucha activa.