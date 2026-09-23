Castillejo (CUP) afirma que el debate sobre Educación no puede "cerrar en falso el conflicto"

La diputada de la CUP, Pilar Castillejo, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 23 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa comparece hoy a petición propia en el Parlament después de la crisis abierta - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo ha compartido la necesidad de llevar a cabo un debate sobre Educación planteado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pero ha afirmado que "no puede ser una excusa para volver a cerrar en falso el conflicto educativo".

En su turno de réplica tras la comparecencia de Illa sobre las pruebas PISA en el Parlament, Castillejo ha sostenido que el retraso en las explicaciones sobre esta cuestión es "injustificable" y ha acusado al Govern de omitir información durante más de un mes.

"La consellera solo tiene dos explicaciones posibles. O bien conocía la dimensión del fiasco y calló, o bien dirigía un departamento que ignoró 7 avisos sin que ella se enterara. En el primer caso hay ocultación. En el segundo caso, incapacidad política", ha asegurado la diputada.

Asimismo, Castillejo ha señalado que "la mirada de la OCDE no contiene todas las finalidades de la Educación, no habla de cultura, de lengua, de pensamiento crítico, de emancipación, de participación democrática" o de igualdad y bienestar, y ha afirmado que el problema es ceder a la organización los indicadores con los que evaluar la política pública.

En este sentido, ha instado al Govern a retomar la negociación con los sindicatos educativos y el comité de huelga y escuchar sus propuestas para acordar un calendario concreto con recursos presupuestarios y "medidas aplicables hoy, no solo compromisos de este año, de aquí 10 años o cuando sea", y ha apuntado a cuestiones como el retroceso del uso social del catalán o la escuela inclusiva.