El castillo de Montesquiu (Barcelona) reabre al público los espacios renovados

Una de las salas del castillo de Montesquiu (Barcelona), que ha reabierto al público los espacios renovados
Una de las salas del castillo de Montesquiu (Barcelona), que ha reabierto al público los espacios renovados - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 12:04
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BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El castillo de Montesquiu (Barcelona) ha reabierto esta semana al público los espacios renovados, después de un período de reformas y obras de adecuación que han afectado a diferentes salas de la planta baja y del primer piso para hacerlas más funcionales, confortables, adaptadas a los usos culturales y divulgativos que acoge el castillo.

Las tareas de remodelación del castillo empezaron en enero de este año, con el objetivo de acondicionar algunos espacios del itinerario de las visitas y mejorar sus condiciones en base a las necesidades del mismo castillo y la actividad que se desarrolla, conservando los valores históricos, culturales, artísticos y arquitectónicos de la construcción, informa la Diputación de Barcelona en un comunicado este viernes.

La renovación y reapertura del castillo responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 'Ciudades y Comunidades sostenibles' y número 18 'Cultura y Derechos Lingüísticos', de los cuales la diputación asume su cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia.

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