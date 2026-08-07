El castillo de Montesquiu (Barcelona) reabre al público los espacios renovados

Una de las salas del castillo de Montesquiu (Barcelona), que ha reabierto al público los espacios renovados - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
El castillo de Montesquiu (Barcelona) ha reabierto esta semana al público los espacios renovados, después de un período de reformas y obras de adecuación que han afectado a diferentes salas de la planta baja y del primer piso para hacerlas más funcionales, confortables, adaptadas a los usos culturales y divulgativos que acoge el castillo.
Las tareas de remodelación del castillo empezaron en enero de este año, con el objetivo de acondicionar algunos espacios del itinerario de las visitas y mejorar sus condiciones en base a las necesidades del mismo castillo y la actividad que se desarrolla, conservando los valores históricos, culturales, artísticos y arquitectónicos de la construcción, informa la Diputación de Barcelona en un comunicado este viernes.
La renovación y reapertura del castillo responden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 11 'Ciudades y Comunidades sostenibles' y número 18 'Cultura y Derechos Lingüísticos', de los cuales la diputación asume su cumplimiento y despliega su acción de apoyo a los gobiernos locales de la provincia.