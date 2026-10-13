El catalán gana terreno como requisito para conseguir trabajo en Catalunya según Pimec y la UOC

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El 17,88% de las ofertas pedía el esta lengua en 2025 en frente al 0,57% de 2019 BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Pimec y de la UOC apunta a que el catalán gana terreno como requisito para conseguir trabajo, y en 2025 se situaba como la tercera lengua más pedida explícitamente en las ofertas laborales publicadas en línea en Catalunya, representando un 17,88% del total.

El estudio, elaborado con más de 2 millones de ofertas entre 2019 y 2025, muestra que la lengua más pedida el año pasado era el inglés (con un 48,84%) mientras que en la segunda posición había el castellano (con un 30,69%), ha informado este martes la patronal en un comunicado.

El conocimiento de idiomas es un requisito que se pide cada vez más en las vacantes, con un crecimiento de esta exigencia del 42,83% entre 2019 y 2025.

El inglés lidera el mercado en la mayor parte del periodo y se mantiene como la lengua explícitamente más solicitada en 2025 --con presencia en un 48,84% de las ofertas-- pese a que su demanda explícita se ha reducido desde 2019, cuando lo pedían el 63,34% de las ofertas.

CATALÁN Y CASTELLANO

El catalán, sin embargo, ha tenido una tendencia ascendente, partiendo de un 0,57% en 2019 y alcanzando el 17,88% en 2025.

El castellano, por su lado, partía de un 16,63% en 2019 y alcanzó el 30,69% en 2025.