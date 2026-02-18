La catalana Ocean Ecostructures impulsará proyectos de regeneración marina en Arabia Saudí

Málaga.- Instalados seis microarrecifes inspirados en la naturaleza en el Puerto Deportivo de Marbella - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía tecnológica catalana Ocean Ecostructures ha firmado un acuerdo de colaboración con Kaust Beacon Development, división de soluciones aplicadas de la King Abdullah University of Science and Technology (Kaust), con el objetivo de apoyar iniciativas de regeneración marina y recuperación de corales en Arabia Saudí.

Se trata de una iniciativa alineada con los objetivos de la Saudi Green Initiative, que aspira a proteger el 30% del territorio terrestre y marino del Reino antes de 2030, informa la empresa especializada en la regeneración de la biodiversidad en un comunicado este miércoles.

El fundador y ceo de Ocean Ecostructures, Ignasi Ferrer, ha destacado que tras consolidar su actividad en España y Europa, la voluntad de la compañía es "contribuir a la recuperación de la vida marina en la región", instalando los primeros microarrecifes antes del inicio de la temporada de reproducción del coral.

Gracias a esta alianza, Ocean Ecostructures ha suscrito un acuerdo con Zamil Group, uno de los grupos industriales más relevantes de la región y el primer socio estratégico en sumarse a este proyecto, concebido para contribuir a la Visión 2030 y posicionar a Arabia Saudí como referente en regeneración marina.

La iniciativa, ya en marcha, prevé cerrar nuevos acuerdos con grandes líderes nacionales en los próximos meses con el objetivo de iniciar la instalación de unidades de regeneración en puertos comerciales, plataformas petrolíferas e infraestructuras 'offshore' entre los meses de marzo y abril.

La solución de Ocean Ecostructures, el Bio Boosting System (BBS), permite renaturalizar todo tipo de infraestructuras marinas con sus Life Boosting Units (LBU), unos microarrecifes biomiméticos que reproducen el funcionamiento de los arrecifes naturales, multiplican por seis la biodiversidad local allí donde se instalan.