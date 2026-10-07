Los catalanes ahorran 150 euros al mes de mediana, según Mapfre Vida

El ceo de Mapfre Vida, José Manuel Corrales - MAPFRE VIDA

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El ceo de Mapfre Vida, José Manuel Corral, ha explicado que, según una encuesta de la compañía sobre los hábitos de ahorro de los catalanes, el ahorro mediano (dejando la mitad de los datos por encima y la mitad por debajo) al mes es de 150 euros, mientras que el ahorro medio (dividiendo el total por el total de ahorradores) de 292 euros al mes.

Los principales motivos para ahorrar son la tranquilidad para el futuro, aunque solo un porcentaje no significativo dice que es para complementar la pensión de jubilación.

Por tipos de producto, el 79% afirma que ahorra en su cuenta corriente; el 21% en fondos de inversión; el 17%, en efectivo; el 15%, en planes de pensiones, y el 3%, en seguros.

Preguntados por los motivos de ahorro, el 24% asegura que es para imprevistos; el 22% para comprar una casa; el 14% para complementar la jubilación, y el 10% para vacaciones.

Sobre los motivos que impiden el ahorro, los principales son la sensación de no ser capaces de empezar y haber tenido que dejar de hacerlo en algún momento.

AHORRO PRIVADO

Corral ha llamado a fomentar el ahorro privado para complementar las pensiones públicas, ya que ha asegurado que la tasa de sustitución actual de la pensión de jubilación sobre el sueldo (del 82%, la tercera mayor de la Unión Europea, que tiene un 57% de media) "no es sostenible en el tiempo".

"Hay que poner en valor la generosidad del sistema público de pensiones, pero, desafortunadamente, no es sostenible", ha explicado el directivo, que ha recordado que el fondo de reserva de la Seguridad Social puede pagar un mes de pensiones.

Por ello, ha subrayado la necesidad de fomentar el ahorro privado, algo que permitiría "desestresar el sistema público de pensiones".

Entre los puntos que ha dicho que se deben impulsar están los productos de promoción del ahorro impulsados por las empresas, que ha explicado que en España disfrutan el 10% de los empleados, frente a la media de entre el 50% y el 60% de la Unión Europea.

El directivo ha lamentado que el "nivel de desconocimiento es muy grande" en las empresas sobre estos productos y ha dicho que existe un reto enorme de hacer pedagogía.

EDUCACIÓN FINANCIERA

El ceo de la empresa ha asegurado que "hay una correlación directa entre la educación financiera y la voluntad de ahorrar", y ha añadido que el 54% de las personas que consideran que no tienen esta educación ahorra, mientras que el porcentaje sube al 81% en las que tienen una educación financiera alta.

Preguntado por cómo se puede mejorar esta educación financiera, Corral ha dicho que se debe incorporar en el sistema educativo, aunque ha dicho que es "un terreno difícil".

En todo caso, ha puesto en valor el nivel de los profesionales del sector financiero y de seguros en España, y ha dicho que la capacidad de enseñar no es escasa.