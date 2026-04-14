Los catalanes comprarán unos 7 millones de rosas este Sant Jordi, según Mercabarna-flor

La presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, junto al presidente del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle - EUROPA PRESS

SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes comprarán unos 7 millones de rosas por Sant Jordi, que se celebra el jueves que viene, 23 de abril, por lo que no se prevé superar las cifras del año que viene pese al aumento de participación en la fiesta, según las estimaciones de Mercabarna-flor.

Así lo ha explicado este martes la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, junto al presidente del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, donde ha cifrado en más de 2,3 millones de rosas las que se comercializarán desde la infraestructura mayorista este año.

Gil ha augurado que la pujanza de Sant Jordi hace pensar que las ventas tanto de rosas como de libros serán buenas y Batlle ha señalado que los efectos de la Guerra en Irán y la subidas salariales en Colombia, principal proveedor, subirán los costes de las rosas alrededor de un 6%, que de cara al consumidor se traducirá en apenas un 2%.

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