Catalonia Hotels & Resorts finaliza la reforma sus dos nuevos hoteles en Barcelona y Málaga

El hotel Catalonia Boulevard en Barcelona. - CATALONIA HOTELS & RESORTS

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Catalonia Hotels & Resorts ha finalizado la reforma de los dos hoteles en Barcelona y Málaga que adquirió a finales de 2025 a Meridia, por la que ha renovado habitaciones, espacios comunes, salas, terrazas y restaurantes de ambos edificios, informa en un comunicado este jueves.

Según el director comercial de Catalonia, Jorge Rodergas, la compra de ambos hoteles a Meridia formó parte de la estrategia de crecimiento de la compañía a través de la adquisición de activos "de gran calidad, referentes en sus ciudades y con una excelente valoración del público".

En Barcelona, la compañía ha renovado el Catalonia Boulevard, conocido anteriormente como hotel Gallery, ubicado en el carrer Rosselló, mientras que en Málaga, el Catalonia Molina Lario también está situado en el centro de la ciudad, y suman entre ambos 213 habitaciones.