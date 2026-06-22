Catalunya abre la convocatoria de ayudas a la movilidad a universitarios de comarcas de montaña

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BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha abierto la convocatoria de ayudas a universitarios de las comarcas del Alt Urgell, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Solsonès y Vall d'Aran (Lleida); Cerdanya, Ripollès y Garrotxa (Girona) y Berguedà (Barcelona).

La convocatoria cuenta con un presupuesto de 1.040.000 euros y busca conceder ayudas a la movilidad a las familias residentes en las comarcas de montaña en las que alguno de sus miembros está matriculado en una universidad catalana en este curso académico, ha informado el Govern en un comunicado este lunes.

Las ayudas están gestionadas mediante la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur) y prevén un importe máximo de 2.000 euros por beneficiario y se pueden solicitar de forma telemática hasta el 20 de julio a las 14 horas.

CIFRAS

El pasado curso se otorgaron 282 ayudas de este tipo (el 64,54% a mujeres) y, por comarcas, los beneficiarios fueron 89 personas del Solsonès; 34 del Alt Urgell; 30 del Berguedà; 25 del Pallars Jussà; 20 del Vall d'Aran; 19 del Pallars Sobirà; 19 de la Cerdanya; 16 del Ripollès y 16 de la Alta Ribgorça y 14 de la Garrotxa.

Por universidades, 67 alumnos estudiaron en la Universitat de Barcelona (UB); 35 en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); 25 en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 21 en la Universitat Pompeu Fabra (UPF); 5 en la Universitat Ramon Llull (URL) y 28 en la Universitat de Girona (UdG).

Otros 80 lo hicieron en la Universitat de Lleida (UdL); 11 en la Universitat Rovira i Virgili (URV); 2 en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y 8 en la Universitat de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC).