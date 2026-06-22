Catalunya abrirá el próximo lunes la convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes

Archivo - La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica , Sílvia Paneque, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat abrirá el próximo lunes y hasta el 10 de julio la convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes de 35 años o menos y que tengan un contrato de un piso o una habitación de alquiler, según ha informado este lunes en un comunicado.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que el presupuesto para esta medida es de 26,8 millones de euros y que tiene "la voluntad de cubrir la demanda de ayudas al alquiler que no ha podido ser atendida por el Bo Lloguer Jove estatal".

Paneque también ha afirmado que "la cantidad puede variar según el esfuerzo que suponga el pago de la renta", con un máximo de 250 euros y un mínimo de 20 euros al mes.