Catalunya activa la alerta por frío muy intenso hasta el miércoles como mínimo

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este domingo en fase de alerta el plan Procicat, por la previsión de una ola de frío con temperaturas "extremadamente bajas" desde la próxima madrugada y durante al menos tres días, informa en un comunicado.

Las temperaturas mínimas serán generalizadamente bajo cero en la Catalunya Central y Prelitoral, con valores de hasta -8 °C, y hasta -12 °C o inferiores en el Pirineo; y en el Litoral, las mínimas rondarán los 0 °C, con posibles heladas puntuales.

VIENTO Y NIEVE

También se ha activado en alerta el plan Ventcat: del lunes por la mañana a la medianoche del día de Reyes, se podrá superar el umbral de riesgo por rachas superiores a los 108 km/h en el nordeste, sobre todo el Alt Empordà (Girona).

Además se mantiene en alerta el plan Neucat por posibles nevadas en cota 0 metros sobre todo en la Depresión Central.

FUERTE OLEAJE

Protecció Civil ha advertido de que todo esto coincide con los planes Procicat por fuerte oleaje y por las grandes concentraciones de gente previstas por las cabalgatas de Reyes del lunes.

Por eso "es importante hacer seguimiento de las previsiones meteorológicas y estar preparados", y añade que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) ha contactado con todos los ayuntamientos para informar y pedir la movilización de los recursos necesarios.