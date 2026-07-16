Catalunya activa un aviso preventivo por partículas en suspensión

Archivo - Tráfico fluido durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha activado este jueves un aviso preventivo por contaminación atmosférica por niveles elevados de partículas de diámetro inferior a 10 micras (PM10) en toda Catalunya, informa este jueves en un comunicado.

La media diaria de los niveles de PM10 del miércoles fue superior a 50 microgramos por metro cúbico en 11 estaciones de medida, y hasta las 8 de este jueves el valor se había superado en Granollers (Francesc Macià), Mollet del Vallès (AP-7), Barcelona (Observatori Fabra) y Ponts (Ponent).

Una intrusión de polvo africano ha hecho aumentar el nivel de las partículas en suspensión y se prevé que se mantenga todo este jueves ya que las condiciones de dispersión no mejorarán significativamente.

El aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de episodio ambiental, sin que deba producirse necesariamente, y se activa para reducir las emisiones de contaminantes: en los ejes viarios se indica que la contaminación es importante y se recomienda a la ciudadanía priorizar la movilidad sostenible y regular la climatización de los hogares y establecimientos.

La Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental hará un seguimiento de los niveles y valorará diariamente si es necesario mantener el aviso preventivo, activar un episodio de contaminación por partículas o desactivar el aviso preventivo.