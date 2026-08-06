Catalunya alcanza el 26% de penetración del coche eléctrico hasta julio

Archivo - Un coche cargándose en un punto de carga público para coches eléctricos en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya alcanzó un 26,2% de penetración de los vehículos eléctricos hasta julio, dos puntos más que en el mismo mes de 2025 y casi el doble que en el de 2024, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este jueves.

En total, en julio se matricularon 22.567 vehículos electrificados en Catalunya, incluyendo híbridos enchufables y eléctricos puros, que alcanzaron un porcentaje del 28,1% en junio y del 28,9% en julio.

Además, ha habido un incremento de las matriculaciones de los eléctricos puros, con 12.457 hasta julio, respecto a los híbridos enchufables, con 10.110.

La Conselleria ha destacado estas cifras ante "las ventas residuales de coche diésel y la demanda en retroceso progresivo del turismo de gasolina".

El conseller Miquel Sàmper, ha explicado que "Catalunya avanza con decisión hacia una movilidad más sostenible, competitiva y alineada con los objetivos europeos".