Catalunya amplía las restricciones por peligro extremo de incendio para este lunes

Varias personas observan el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya (España). Protecció Civil ha enviado una alerta de forma preventiva por la evolución del fuego, así como la presencia de humo y para evitar la movilidad en la zona ce - Glòria Sánchez - Europa Press

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha ampliado las restricciones por peligro extremo de incendio para este lunes, que también afectarán a los espacios naturales de La Ribera Salada y la Baronia de Rialb (Lleida).

A las 0 horas de este lunes se activa el nivel 4 del Pla Alfa en estos espacios naturales y en 45 municipios de 9 comarcas, informan este domingo Protecció Civil y Agents Rurals en un comunicado.

Así, se restringe el acceso al espacio natural del macizo de Les Gavarres (Girona), vigente desde el sábado a mediodía, y se amplía a los de La Ribera Salada y Baronia de Rialb.

Las 9 comarcas y 45 municipios son:

-Alt Urgell: Bassella; Coll de Nargó; Oliana; Peramola.

-Baix Empordà: Calonge i Sant Antoni; Castell-Platja d'Aro; Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; ForallacBiosca; la Bisbal d'Empordà; Mont-ras; Palafrugell; Palamós; Santa Cristina d'Aro; Torrent; Vall-llobrega.

-Gironès: Cassà de la Selva; Celrà; Girona; Juià; Llagostera; Llambilles; Madremanya; Quart; Sant Martí Vell.

-Noguera: Alòs de Balaguer; Artesa de Segre; Camarasa; Foradada; la Baronia de Rialb; Ponts; Tiurana; Vilanova de l'Aguda.

-Pallars Jussà: Abella de la Conca; Isona i Conca Dellà.

-Ribera d'Ebre: Flix; Riba-roja d'Ebre.

-Segrià: Almatret.

-Solsonès: Biosca; Castellar de la Ribera; Lladurs; Pinell del Solsonès; Torà.

-Terra Alta: la Fatarella; la Pobla de Massaluca; Vilalba dels Arcs.

NIVEL 3 DEL PLA ALFA

La activación del nivel 3 del Pla Alfa por peligro muy alto de incendio forestal también se amplía a 385 municipios de 30 comarcas.

Además Protecció Civil mantiene en emergencia el plan Infocat por incendio forestal.

PROHIBICIONES

Los niveles 3 y 4 del Pla Alfa implican no hacer ninguna actividad con riesgo de incendio en terrenos forestales y en la franja de 500 metros que les rodea.

El nivel 3 suspende toda actividad con riesgo de incendio ya autorizada o comunicada por el Departament de Agricultura, y Agents Rurals hace vigilancia exclusiva de las suspensiones de estas actividades y del cumplimiento de prohibiciones como encender fuego en espacios abiertos y usar material pirotécnico.

El nivel 4 determina que Agents Rurals hacen vigilancia exclusiva de las medidas extraordinarias de la resolución del Departament de Interior.