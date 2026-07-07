Catalunya aprueba el nuevo plan de educación ambiental hasta 2030

Archivo - Un aula de escuela - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado el Plan interdepartamental de educación para la sostenibilidad 2026-2030, articulado en 4 ejes y que busca impulsar el pensamiento crítico y compromiso de la ciudadanía ante los principales retos socioambientales.

Está impulsado por los departamentos de Territorio y de Educación, y se enmarca en la ley de Educación de Catalunya y en su despliegue curricular vigente, que incorpora la perspectiva ecosocial como elemento "central", informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

4 EJES

El primero de los ejes pretende que los alumnos sean capaces de tomar decisiones informadas y actuar de forma coherente con valores de sostenibilidad; el segundo eje quiere mejorar las competencias y capacitación de los docentes.

El tercero son los centros educativos, promocionando los que impulsen acciones educativas y organizativas; y el cuarto es generar colaboraciones y proyectos compartidos entre los centros, sus comunidades educativas y el tejido socioambiental.

El plan se alinea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como con las orientación de la Unesco en educación sostenible y las estrategias de la UE en el Pacto Verde Europeo.