Recreación de la futura gigafactoría en Móra la Nova y Tivissa (Tarragona). - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión territorial de urbanismo de las Terres del Ebre ha aprobado definitivamente el planeamiento urbanístico para construir la gigafactoría de IA en el polígono El Molló, entre Móra la Nova y Tivissa (Tarragona).

El proyecto dispondrá una gran parcela industrial de 132.865 metros cuadrados, al mismo tiempo que reordenará los equipamientos públicos y ajustará tanto la red viaria como los espacios libres para "mejorar la integración paisajística y la protección ambiental del entorno", informa en un comunicado este miércoles el Departamento de Territorio.

La aprobación sucede después de que el Govern de la Generalitat ordenara al Institut Català del Sòl (Incasòl) la venta directa de los terrenos necesarios para la construcción de la gigafactoría europea, y se enmarca en la iniciativa de la Comisión Europea para construir macroinstalaciones de IA en diferentes Estados miembros.

Así, la comisión ha aprobado este miércoles la modificación puntual del plan parcial urbanístico SAE El Molló, con el objetivo de "adaptar el planeamiento existente para posibilitar la implantación de una infraestructura digital y tecnológica de alta capacidad", vinculada a la IA, la supercomputación, el procesamiento intensivo de dato u otras actividades equivalentes.

Según el organismo, la modificación está justificada y acreditada por diversas iniciativas y acuerdos institucionales, y la "idoneidad" del emplazamiento se justifica por la disponibilidad de suelo mayoritariamente público, que ya esté urbanizado y cuente con los servicios necesarios, que el uso sea compatible con el planeamiento vigente y su cercanía con infraestructuras energéticas.

AGRUPACIÓN DE PARCELAS

En concreto, se ha aprobado modificar la calificación de industria aislada para agrupar las diversas parcelas en una parcela de grandes dimensiones, y se prevé también la adecuación de las aceras y las redes de servicios y la actualización de las plazas de aparcamiento.

En paralelo, también se han reforzado los criterios de sostenibilidad ambiental, integración paisajística y eficiencia energética y se han incorporado nuevas determinaciones en la prevención de incendios, riesgos de inundación, protección del patrimonio arqueológico y control ambiental.