Catalunya atiende a 11.426 personas en lo que va de 2026 en los SIE en violencias machistas

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Intervención Especializada (SIE) en violencias machistas de Catalunya han atendido a 11.426 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este 2026, ha informado la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat este sábado en un comunicado.

Son 9.996 mujeres, 1.113 hijos e hijas y 317 adolescentes, y el Departament explica que durante este primer semestre, los recursos de la red han atendido a estas personas y les han ofrecido apoyo psicológico, jurídico, social y residencial "ante cualquier situación de violencia machista".

Durante este periodo, 2.985 personas han iniciado "por primera vez" un proceso de atención en los SIE: 2.652 mujeres, 259 hijos e hijas y 74 adolescentes.

Los equipos profesionales han realizado 40.634 sesiones individuales, de las que 35.039 han sido mujeres, 4.526 con hijos e hijas y 1.069 con adolescentes; y por territorios, Barcelona concentra "el mayor volumen" de atenciones, con 5.062 personas, seguida de Girona (1.691), Catalunya central (1.490), Lleida (870), el Penedès (865), Camp de Tarragona (817), Terres de l'Ebre (464) y Alt Pirineu i Aran (167).

En todo el año 2025, los SIE en violencias machistas atendieron a 14.550 personas, de las que 12.385 eran mujeres, 1.656 hijos e hijas y 509 adolescentes; y el Departament asegura que Catalunya cuenta con un total de 22 SIE en violencias machistas: 21 centros repartidos por todo el territorio y uno de violencias machistas digitales que atiende a toda Catalunya.

Señala que es un servicio gratuito que ofrece atención especializada y acompañamiento a todas las mujeres jóvenes y adultas y a sus hijos afectados por violencias machistas, para "facilitar su proceso de recuperación y reparación de las violencias vividas y del daño sufrido".

CONSELLERA

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, ha insistido en que "las violencias machistas no hacen vacaciones y los servicios de atención tampoco", y recuerda que todas las mujeres de Catalunya tienen a su alcance una red de recursos especializados para recibir apoyo, orientación y atención en cualquier momento del año y en todo el territorio.

"Detrás de estas cifras hay mujeres que han encontrado una puerta abierta, profesionales que las han acompañado y una administración que no mira hacia otro lado. Cada atención es una oportunidad para que una mujer recupere la seguridad, sus derechos y su proyecto de vida. Este es el compromiso del Govern: continuar reforzando una red pública que protege, acompaña y repara, para que ninguna mujer tenga que afrontar una situación de violencia machista", afirma.

8.925 CONSULTAS POR VIOLENCIA MACHISTA

Durante estos primeros 6 meses del año, la línea 900 900 120 ha realizado 8.925 atenciones, mientras que en todo el año 2025 llevó a cabo 15.345; y esta atención telefónica y por correo electrónico es un servicio gratuito y "confidencial, las 24 horas del día todo el año": ofrece atención psicológica y un primer asesoramiento jurídico, además de información y asesoramiento sobre violencias machistas.

Cuando una persona llama, se valora lo que necesita y le atiende o una psicóloga especializada en violencias machistas y sexuales, que proporciona una primera atención emocional, o una jurista; y se le ofrece la información y orientación que necesite; también se realizan llamadas de seguimiento de los casos y se deriva a las mujeres a los servicios de la red de atención a las violencias machistas.

SERVICIO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS

De enero a junio de 2026, el Servicio de Intervención en Crisis (SIC) ha atendido a 280 personas; y en 2025 atendió a 904 personas y se realizaron 767 intervenciones y 126 activaciones.

El SIC ofrece atención psicológica a víctimas con "un alto impacto a causa de situaciones de violencias machistas vividas": se desplazada al lugar donde se ha producido el hecho, o donde prefiera la víctima, y como máximo 2 horas, y la intervención la realizan psicólogas especializadas en atención a las violencias machistas e intervención en situaciones de crisis.

530 ATENDIDOS EN SERVICIOS DE ALOJAMIENTO ESPECIALIZADO

Los servicios de alojamiento especializado han atendido a 530 personas, de las que 269 son mujeres y 54 hijos e hijas, entre enero y junio de 2026.

Los servicios de acogida y recuperación (SAR) de las familias en situación de violencia machista han atendido a 79 mujeres y 76 hijos; los servicios de acogida sustitutoria del hogar (SSLL) han atendido a 181 mujeres y 170 hijos; el Servicio de Atención y Acogida de Urgencias (SAAU) ha atendido a 9 mujeres y 15 hijos; y en 2025 se atendió a 637 personas (331 mujeres y 306 hijos).

SERVICIOS TÉCNICOS DE PUNTO DE ENCUENTRO

Los servicios técnicos de punto de encuentro (STPT) han atendido 845 casos y a 1.104 niños de enero a junio de 2026; el año anterior, en 2025, atendieron 1.151 casos y a 1.480 niños.

Tienen la función principal de "normalizar el ejercicio de los derechos de relación y de comunicación de los menores con sus progenitores o familiares", en situaciones de conflictividad (como divorcio, separación o tutela por parte de la Administración), siempre que sea posible y de acuerdo con la evolución del niño.