Catalunya avanza hacia un clima más cálido, más seco y menos ventoso, según el Meteocat

Imagen de archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde la terraza-mirador de las Piscinas Municipales de Montjuic - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha afirmado que Catalunya avanza hacia un clima más cálido, más seco y menos ventoso, según el Butlletí Anual d'Indicadors Climàtics (BAIC) que permite conocer el estado del clima y su evolución año tras año, informa en un comunicado este miércoles.

Entre los resultados destaca el aumento de temperatura y el incremento de la intensidad y duración de las sequías, ya que el último año ha sido el cuarto consecutivo (2022-2025) con una temperatura media anual de más de 2ºC por encima de la del periodo preindustrial (1850-1900) y 2,1ºC más alta que a mediados del siglo XX.

El jefe de cambio climático del Meteocat, Jordi Cunillera, ha apuntado que es la temperatura diurna la que se calienta a un ritmo mucho más acelerado: "Por ejemplo el estudio de los días de calor (temperatura superior a 30ºC) nos muestra que tenemos entre 4 y 6 días más cada decenio".

Esta situación se aprecia también en el ámbito marino, donde la temperatura media anual de la superficie del mar ha aumentado 1,8ºC en poco más de 50 años.

En la franja litoral se han dado 39 noches tropicales más al año que hace 76 años, y han aumentado también los días de calor (43 más en la mitad sur y 34 más en el norte).

PRECIPITACIONES

Por lo que respecta a la precipitación anual, los datos apuntan que en Catalunya ha disminuido en general, pero "las más robustas estadísticamente son las de verano", que muestran una reducción de la lluvia durante estos 3 meses (junio, julio y agosto) con 45 milímetros menos de lluvia desde 1950.

Otra conclusión es que las sequías han aumentado en duración e intensidad los últimos años, "mientras que los periodos húmedos son cada vez menos extensos e intensos".

VIENTO

Por otro lado, por "primera vez" en un BAIC se han analizado los datos de viento de los últimos 27 años en Catalunya y se ha constatado una disminución de la velocidad media del viento de un 4,9% por decenio, lo que correspondería a 0,43 kilímetros por hora menos cada 10 años.

Disminuyen los días con episodios de viento muy fuerte (más de 72 kilómetros por hora) o extremadamente fuerte (más de 90), especialmente en el norte del Cap de Creus (Girona), donde ahora se registran entre 25 y 28 días menos de viento extremadamente fuerte.