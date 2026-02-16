Catalunya capta 9.889 millones de los fondos Next Generation hasta 2025

Archivo - Panorámicas de Barcelona desde el Mirador de Torre Baró. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones y empresas catalanas captaron 9.889,1 millones de euros de los fondos Next Generation hasta el pasado 31 de diciembre de 2025, informa la Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat en el informe de seguimiento de la actividad relacionada con estos fondos publicado este lunes.

Del total, 4.334,2 millones de euros procedían de las convocatorias estatales ganadas por empresas catalanas, mientras que 4.074,7 millones, de las transferencias a la Generalitat.

Por otro lado, 985,9 millones fueron adjudicaciones de licitaciones estatales en Catalunya, y 494,3 millones, asignaciones directas del Estado a entidades y entes locales de Catalunya.

La Conselleria ha explicado que, de las transferencias recibidas, solo faltan por ingresar 28,9 millones, mientras que los fondos movilizados --fondos publicados por la Generalitat mediante subvenciones, licitaciones y transferencias-- eran 4.092 millones a cierre del año pasado.

Por su parte, los fondos comprometidos, aquellos resueltos por la Generalitat mediante subvenciones, adjudicaciones y transferencias, alcanzaron los 3.124,9 millones.