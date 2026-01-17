Catalunya cierra 2025 con 276 rescates de fauna marina en su litoral

Rescate de una tortuga marina. - GOVERN

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha cerrado el 2025 con 276 rescates de fauna marina en el litoral catalán divididos en 165 tortugas marinas, 35 cetáceos y 76 elasmobranquios, una cifra superior a la de 2024, que se situó en 105 rescates.

Así lo ha dicho el departamento en un comunicado este sábado en el que ha explicado que la operativa se encarga a la fundación CRAM y que cuenta con el apoyo del cuerpo de Agents Rurals y la fundación Biodiversitat del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, financiado por la Unión Europea (UE).

La atención a tortugas marinas se subdivide en 98 ejemplares vivos atendidos, "principalmente a causa de la interacción pesquera", y se trata de la cifra más alta de asistencias a tortugas vivas, superando el año 2021 con 90.

En cuanto a los cetáceos, la asistencia viene dada por atascos y "suelen presentar un pronóstico complicado", ya que llevan semanas sin la protección del grupo ni la posibilidad de alimentarse.

Por último, ha destacado que la gestión de los elasmobranquios ha dejado 11 atenciones a la especie 'Mobula mobular', un tipo de manta catalogada como protegida que se ha considerado "muy inusual" y que, por ello, han creado un grupo de trabajo especialista para dar respuesta a este fenómeno.