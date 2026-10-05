Catalunya comienza a tramitar las nuevas solicitudes del IMV

El conseller de Derechos Sociales Raúl Moreno - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha comenzado a tramitar desde el 1 de octubre las nuevas solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV) en una gestión "progresiva" de la prestación y que en sus primeros días ha recibido unas 1.200 peticiones.

En una visita a una de las oficinas de la Generalitat que lo tramita, el conseller de Derechos Sociales, Raúl Moreno, ha explicado que la Generalitat ha puesto en marcha un nuevo formulario que permite pedir primero el IMV y luego la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

Las personas que quieren pedir el IMV pueden hacerlo en el web de trámites de la Generalitat, con un formulario que incluye el complemento de ayuda para la infancia (CAPI) y acceder al de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), si cumplen los requisitos: los dos formularios están conectados para facilitar la presentación de solicitudes y simplificar el recorrido.

Las personas que no puedan tramitarlo a través del web pueden llamar al 012 o usar el servicio de videollamada, dirigirse a una oficina de atención ciudadana, tanto los que disponen de punto de autoservicio como con asistencia del personal de la oficina.

Moreno ha destacado que la colaboración con el Gobierno central ha sido "muy buena" desde que se anunció el traspaso de la gestión del IMV a Catalunya, y ha subrayado que la intención de la Generalitat es llegar al máximo de personas posible.

Los beneficiarios que ya reciben el IMV mantendrán de momento su relación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y las solicitudes presentadas antes del 1 de octubre también continuarán siendo tramitadas por ese organismo.

La Generalitat irá incorporando progresivamente el resto de gestiones, trámites y expedientes del IMV, lo que considera que permitirá avanzar hacia una gestión más coordinada con la RGC y contribuirá a un desarrollo de un modelo de ventanilla única de prestaciones sociales.

Moreno ha recordado que la RGC es una prestación subsidiaria a otras estatales, por lo que se debe pedir primero el IMV, y ha subrayado la ventaja de poder pedir ambas con el mismo formulario, así como el CAPI, que en Catalunya es "minoritaria, muchas veces por desconocimiento".

FORMULARIO SIN INCIDENCIAS

El director general de Prestaciones, Valentí Arroyo, ha asegurado que en estos primeros días se han introducido 1.200 solicitudes, principalmente el jueves y el viernes pasado, y ha asegurado que el formulario funcionó "perfectamente", sin incidencias.

El IMV y la RGC constituyen dos herramientas para garantizar unos ingresos mínimos a personas y familias que no disponen de recursos suficientes: en agosto de 2026, el IMV llegaba a 298.701 personas beneficiarias en Catalunya, de las que 131.738 eran menores y la cuantía media mensual de la prestación se situaba en 457,13 euros por hogar.

La Generalitat ha reforzado sus equipos con 126 profesionales durante los últimos años y ha desplegado un plan de formación dirigido al personal gestor de las prestaciones.