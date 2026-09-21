Catalunya consolida su diversidad religiosa con más iglesias evangélicas y comunidades islámicas

Mapa religioso de Catalunya - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Catalunya consolida un panorama religioso "diverso y estable", con un crecimiento moderado de iglesias evangélicas y comunidades islámicas mientras se mantiene la presencia territorial del conjunto de las confesiones religiosas, según la actualización del Mapa religioso de Catalunya, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este lunes.

La actualización del Mapa corresponde a 2025 y los datos recogidos por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat registran 7.280 centros de culto activos, 20 más que el año anterior.

Estos datos confirman la tendencia observada durante los últimos años: después de un periodo de crecimiento significativo de diversas confesiones religiosas, el número global de centros de culto se mantiene estable y las diferentes comunidades consolidan progresivamente su implantación territorial.

La Iglesia católica continúa siendo, con diferencia, la confesión con una implantación más extensa en Catalunya, contando en 2025 con un total de 5.653 centros de culto, lo que supone un 78% del total.

Las iglesias evangélicas se mantienen como la segunda confesión con más presencia territorial, con 893 centros, seguidas de las comunidades islámicas, que disponen de 333.

El Mapa también recoge la presencia consolidada de otras tradiciones religiosas, entre las cuales se encuentran los Testigos Cristianos de Jehová, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, la fe bahá'í, las iglesias orientales y el sijismo, entre otras.