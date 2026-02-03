Catalunya crea un programa para impulsar la implantación del sistema de créditos climáticos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la creación de un programa temporal para impulsar la implantación del Sistema de Créditos Climáticos de Catalunya, puesto en marcha en diciembre de 2023 para potenciar la absorción de dióxido de carbono.

Dicho programa, que durará tres años y estará adscrito a la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, prevé la incorporación de hasta tres perfiles técnicos especializados "para llevar a cabo las tareas de desarrollo y consolidación del sistema", ha explicado el Govern este martes en un comunicado posterior al Consell Executiu.

La financiación, por su parte, provendrá de los recursos previstos en el Fondo Climático, que se nutre con el 50% de los ingresos del impuesto sobre las emisiones de vehículos de tracción mecánica y del 20% del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

"El Sistema de Créditos Climáticos debe contribuir a la captura y almacenamiento de carbono en bosques, suelos agrarios y ecosistemas marinos y litorales, así como para fomentar la restauración ecológica y las prácticas agrícolas y forestales sostenibles", explica el Govern.

Así, el sistema establece una unidad de intercambio certificada de captura de dióxido de carbono que las entidades, públicas o privadas, pueden adquirir como forma de compensar voluntariamente sus emisiones, "favoreciendo las inversiones en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio".