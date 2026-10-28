Catalunya decreta 3 días de luto oficial por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que decretará 3 días de luto oficial en Catalunya por el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo).

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press ha transmitido su afecto y el apoyo de Catalunya a los familiares y las amistades de las víctimas del accidente.

La resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) y el luto oficial estará vigente desde el jueves hasta el sábado 31 de octubre.

Durante este periodo, se suspenderán las celebraciones oficiales y las banderas ondearán a media asta en los edificios y dependencias de la Generalitat y en el resto de corporaciones públicas de Catalunya.

La agenda pública de los miembros del Govern se reducirá "al mínimo imprescindible" en estos tres días.