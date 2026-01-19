Catalunya decreta tres días de luto por las víctimas de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Palau de la Generalitat es la sede de la Presidencia y del Gobierno de Cataluña. Se trata de uno de los pocos edificios de origen medieval en Euro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Generalitat ha decretado tres días de luto oficial en Catalunya por las al menos 39 víctimas del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba).

El luto comenzará este martes y finalizará el jueves, al igual que el que ha decretado el Gobierno central, y durante este periodo se suspenderán "las celebraciones oficiales y las banderas ondearán a media hasta en los edificios y dependencias de la Generalitat y en las corporaciones públicas".

El decreto está firmado por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en suplencia al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado desde el sábado por déficit motor y dolor.