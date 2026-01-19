Catalunya decreta tres días de luto por las víctimas de Adamuz (Córdoba)

Últimas noticias sobre el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Palau de la Generalitat es la sede de la Presidencia y del Gobierno de Cataluña. Se trata de uno de los pocos edificios de origen medieval en Euro
Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El Palau de la Generalitat es la sede de la Presidencia y del Gobierno de Cataluña. Se trata de uno de los pocos edificios de origen medieval en Euro - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Actualizado: lunes, 19 enero 2026 18:24
Seguir en

BARCELONA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Generalitat ha decretado tres días de luto oficial en Catalunya por las al menos 39 víctimas del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba).

El luto comenzará este martes y finalizará el jueves, al igual que el que ha decretado el Gobierno central, y durante este periodo se suspenderán "las celebraciones oficiales y las banderas ondearán a media hasta en los edificios y dependencias de la Generalitat y en las corporaciones públicas".

El decreto está firmado por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, en suplencia al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado desde el sábado por déficit motor y dolor.

Contador

Artículos Relacionados

Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona guardan un minuto de silencio por el accidente de Adamuz (Córdoba)

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado