Catalunya destina 13,9 millones en ayudas para que autónomos puedan contratar a parados

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BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha abierto una nueva convocatoria del programa TU+1, al que destina 13,9 millones de euros en ayudas para que autónomos puedan contratar a parados, informa en un comunicado este viernes.

Las solicitudes se pueden realizar desde este viernes y hasta el próximo 29 de julio de forma telemática, y el importe para cada autónomo es de 22.320 euros por la contratación de un parado a jornada completa, aunque también pueden contratar a jornada parcial con una ayuda proporcional.

El contrato debe ser indefinido y la duración mínima de la permanencia en la empresa para percibir la ayuda es de 18 meses.

El objetivo es fomentar la contratación indefinida de personas en paro y apoyar el crecimiento de negocios y proyectos profesionales de autónomos que tienen suficiente actividad, pero no se deciden a contratar.

El programa permite contratar a hasta dos parados inscritos en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) como demandantes de ocupación no ocupados.