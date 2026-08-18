Catalunya duplica su déficit comercial en junio hasta los 1.390,5 millones según el Gobierno

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BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catalunya aumentó en junio su déficit comercial en un 106% respecto a los datos provisionales del mismo mes del año pasado, según datos del Ministerio de Economía.

La diferencia entre las importaciones y las exportaciones pasó de los 674,9 millones registrados en junio del año pasado a los 1.390,5 millones de este año, ha informado este martes la Secretaría de Estado de Comercio en un comunicado.

Este aumento de las importaciones fue del 10% respecto a un año atrás, y la cifra total se situó en los 10.678,3 millones de euros.

El aumento del déficit en el sector de la energía explica cerca de la mitad del deterioro del saldo comercial catalán en junio, mientras que el resto procede del empeoramiento del saldo no energético.

LAS EXPORTACIONES CRECEN UN 2,9%

Las exportaciones registraron en junio un crecimiento respecto al mismo mes del año pasado del 2,9% y representaron 9.287,8 millones de euros.

El sector con mayor peso relativo en las exportaciones catalanas fue el químico, con un 28,4% del total, seguido de los bienes de equipo (16,6%), la alimentación, bebidas y tabaco (14,4%) y la automoción (14,1%).

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ACUMULADAS

Por lo que se refiere al periodo entre enero y junio, el incremento de las importaciones fue del 2,3%, y representaron 59.501,2 millones de euros, el 25,4% de las importaciones registradas en España.

El incremento de las exportaciones en los primeros 6 meses del año fue del 1,3% hasta alcanzar los 51.795,5 millones de euros, cifra que supone el 25,8% de la cifra española.

POR PROVINCIAS

Entre enero y junio, la provincia en la que porcentualmente aumentaron más las importaciones fue Tarragona, con un incremento del 8,3% hasta los 9.242,5 millones de euros totales; seguida de Lleida (5,1%), con 1.113,2 millones; Barcelona (1,3%), con 46.887,2 millones, y Girona (-1,4%), con 2.258,4 millones.

Tarragona también lideró por lo que se refiere al aumento porcentual de las exportaciones en el mismo periodo, con un 6,2% más hasta los 6.083,3 millones de euros totales, por encima del crecimiento de Barcelona (1,4%), con 40.151,3 millones, y los descensos de Lleida (-0,9%), con 1.380,2 millones, y Girona (-2,8%), con 4.180,7 millones.