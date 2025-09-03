Catalunya empezará el curso el lunes con 1,6 millones de alumnos y 1.672 docentes más

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.604.987 alumnos comenzarán entre el lunes 8 de septiembre y el viernes 12 el curso escolar 2025-2026, marcado por un aumento de 1.672 docentes respecto al anterior, la eliminación del uso de los móviles en toda la etapa obligatoria y el impulso de la detección de las dificultades de aprendizaje.

Según ha explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, este curso cuenta con 2.247 alumnos menos matriculados, en comparación con el anterior, y habrá un total de 83.949 dotaciones docentes.

Niubó ha señalado que este curso hay un aumento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (8.964 más que el pasado); aumenta el personal de atención educativa (PAE) y de administración y servicios (PAS) en 552 dotaciones (4.033 de PAE y 4.610 de PAS); habrá 200 aulas más de acogida (con 1.373); y destaca el incremento de las plazas de FP, con 7.583 nuevas plazas y 305 grupos.

El curso comienza el lunes para Infantil, Primaria y ESO y el viernes para Bachillerato y FP: 1,3 millones de alumnos son de régimen general, que engloba Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y grados de FP; 129.880 de régimen especial, que incluye las enseñanzas de música y artes; 70.000 de formación de adultos; y 78.755 de enseñanzas a distancia.

La consellera también ha destacado la reducción "progresiva" de ratios en el sistema educativo catalán, que permite una mejor gestión docente del aula y una atención más individualizada: asegura que este curso el 95,2% de los grupos de I3 saldrán con una ratio igual o inferior a 20 alumnos por docente, y en Secundaria el 97,1% tendrán una ratio inferior o igual a 30 alumnos por docente.

