La consellera Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras el Consell - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado entrar en el patronato de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), entidad sin ánimo de lucro creada en 1989 en Barcelona para la "formación y sensibilización ciudadana y al desarrollo de proyectos de cooperación internacional y de ayuda humanitaria".

Las finalidades y los ámbitos de actuación de la FIOP tienen una "vinculación directa" con las políticas de la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior, informa el Govern en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

De esta forma, la Generalitat podrá incidir en la orientación estratégica de la entidad para "reforzar la complementariedad" con sus políticas así como mejorar la coordinación con las administraciones que la forman, como el Gobierno, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).