Catalunya envía un Es-Alert a comarcas de Tarragona por alerta de lluvias hasta las 14 del viernes

Archivo - La consellera de Interior de la Generalitat, Nuria Parlón, en una foto de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha informado de que este jueves por la noche se va a enviar una mensaje Es-Alert a las comarcas del Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Montsià (Tarragona) para avisarles de que el episodio de alerta por lluvias se alargará hasta las 14 horas de este viernes.

Lo ha dicho en una rueda de prensa, en la que ha señalado que estas comarcas están "en nivel de 5 sobre 6" y, vista la previsión meteorológica, ha pedido estar atentos a las comunicaciones de Protecció Civil y las diferentes alertas e informaciones de los ayuntamientos.

"La alerta lo que hace es situarte en una situación de tomar medidas de autoprotección frente a un episodio de inestabilidad y de lluvia que se espera en las próximas horas con grandes acumulaciones", ha insistido.

MÁS DE 200 LITROS POR METRO CUADRADO

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha señalado que "todavía hay posibilidad de que se acumulen más de 200 litros por metro cuadrado" hasta mañana a las 2 de la tarde, más o menos.

Explica que la precipitación más local se mantendrá hasta esta medianoche o las 2 de la madrugada, y que a partir de ahí la situación "empezará a agravarse", con posibilidad de precipitaciones muy intensas que afectarán al sur de Catalunya, dice.

De cara a mañana por la tarde, asegura que la lluvia "no desaparecerá, será inconexa", y que de cara al sábado volverán a haber precipitaciones significativas, especialmente en el sur de Catalunya y que la semana que viene probablemente continuará la inestabilidad.

EMERGENCIAS

La subdirectora general de Coordinació y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Soler, ha afirmado que este jueves se han recibido unas 126 llamadas hasta ahora al teléfono 112, relacionadas con las condiciones meteorológicas.

También ha informado de que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha tenido que hacer 12 intervenciones, con un traslado menos grave, y afirma que en estos momentos "no se conocen afectaciones en el tráfico" y que tampoco se conocen incidencias en el suministro eléctrico.